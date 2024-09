Pleins feux sur l’automne à Rivière-du-Loup

L’automne sera rempli à Rivière-du-Loup avec la programamtion d’Évènements prévus par la Ville. L’air pur sera exploité au maximum lors des cinq grands rendez-vous fixés à la population pendant la saison des couleurs.

Les gens qui aiment bouger en nature dans le calme des sous-bois ne doivent pas manquer pas la troisième édition du Festival plein air du Bas-Saint-Laurent, le dimanche 8 septembre. Entraînement extérieur, yoga, course d’orientation avec carte, géocachette et marche en sentier transformeront le parc des Chutes en un vaste gymnase à ciel ouvert, de 9 h à 12 h.

Les randonneurs amateurs pourront remettre leurs espadrilles le 20 octobre pour la Grande Marche, organisée simultanément dans toute la province par l’équipe du Grand Défi Pierre Lavoie et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Le coup de départ sera donné au parc du Campus-et-de-la-Cité à 10 h 30. Toute la matinée, dès 9 h 30, des jeux gonflables et un parcours ludique pour les tout-petits seront accessibles.

Pour célébrer l’Halloween avec un peu de frousse et de friandises, trois activités seront offertes aux petits et grands monstres. Devenue un véritable classique automnal, La Forêt des mystères promet quelques sauts et sourires au cœur du parc des Chutes le 26 octobre, de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h. Une ribambelle de personnages surprenants envahira alors le sentier principal, pour le plaisir des familles costumées.

En soirée, Espace Centre-ville invitera les enquêteurs de 10 ans et plus à percer le mystère d’une Disparition dans le Vieux Rivière-du-Loup, sous la forme d’un rallye à indices.

Une séance de patinage libre, avec ambiance de circonstance, se tiendra le dimanche 27 octobre, de 10 h à 12 h, au Centre Premier Tech.

Pour plus d’information sur la programmation, les citoyens peuvent visiter le site VilleRDL.ca/MesLoisirs.