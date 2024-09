Un réseau d’attraits mycologiques se déploie dans le Kamouraska

La MRC de Kamouraska annonce le déploiement d’un réseau d’attraits mycologiques sur son territoire. Ces œuvres et attraits uniques ont été réalisés par des artistes et artisans de la région et sont maintenant installés dans la plupart des municipalités du Haut-Pays de Kamouraska.

Le Mois du champignon, qui se tient en septembre, constitue une occasion parfaite de découvrir ces nouvelles créations. En plus de profiter des nombreuses expériences, menus et produits mycologiques offerts pendant tout le mois, les participants auront l’opportunité de parcourir le Haut-Pays, à la recherche de ces attraits.

Amateur d’art ou passionné de nature, le réseau d’attraits mycologiques du Parc régional saura ravir les visiteurs. «C’est une occasion unique de découvrir la richesse artistique et naturelle de notre région. Les municipalités participantes ont travaillé activement au choix des artistes et à la mise en œuvre du projet. Je salue leur engagement pour développer le mycotourisme dans le Haut-Pays du Kamouraska», mentionne Anita Ouellet-Castonguay, préfète suppléante de la MRC de Kamouraska présente lors de la conférence de presse soulignant le lancement du réseau.

Un concours sous forme de chasse aux trésors mycologiques est aussi organisé. Les visiteurs sont invités à se rendre dans les municipalités du Haut-Pays de Kamouraska et à se prendre en photo devant les différents attraits mycologiques.

Les participants devront ensuite partager leurs meilleures photos sur les réseaux sociaux avec le mot clic #moisduchampignon. Ils peuvent visiter plusieurs attraits pour multiplier leurs chances de gagner. Sélectionnés au hasard, les gagnants remporteront divers prix mycologiques. Le tirage sera fait en octobre.

Pour plus d’informations sur le réseau d’attraits mycologiques, dont les œuvres à découvrir dans chaque municipalité, il faut consulter la page Facebook du Kamouraska mycologique ou le site www.mycokamouraska.com.