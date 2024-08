Grands excès de vitesse à Notre-Dame-du-Portage et Saint-Honoré-de-Témiscouata

Le 27 aout dernier, la Sûreté du Québec a intercepté deux conducteurs dont les véhicules excédaient largement la vitesse permise, le premier à Noter-Dame-du-Portage et le second à Saint-Honoré-de-Témiscouata.

Vers 9 h mardi, sur l’autoroute 20 Est à Notre-Dame-du-Portage, un automobiliste de 31 ans de Middle Sackille en Nouvelle-Écosse a été intercepté alors qu’il circulait à 171 km/h, soit 77 km/h de plus que la limite permise. Le Néoécossais a reçu un constat d’infraction de 1 451 $ avec l’inscription de 14 points d’inaptitude à son dossier de conduite.

SAINT-HONORÉ-DE-TÉMISCOUATA

Presque deux heures plus tard, vers 10h45, un automobiliste de 39 ans de Québec a été intercepté alors qu’il circulait à 144 km/h dans un secteur de la route 185 où la limite est fixée à 90 km/h. Les patrouilleurs lui ont remis un constat d’infraction de 1 376 $ avec l’inscription de 14 points d’inaptitude à son dossier de conduite.

Dans les deux cas, les permis de conduire ont été suspendus sur-le-champ pour une période de sept jours conformément au Code de la sécurité routière.

La Sûreté du Québec rappelle que dans la majorité des collisions, un comportement humain est en cause. La vitesse ou la conduite imprudente demeure la principale cause de décès sur nos routes. Les conducteurs peuvent faire une différence et contribuer à l’amélioration du bilan routier en ralentissant.