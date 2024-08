La Fondation de la Maison Desjardins lance une nouvelle activité de financement

L’ex-député et ministre libéral Jean D’Amour appuie le candidat Charles Milliard dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ). Il jouera le rôle de conseiller stratégique et de co-président de sa campagne pour les dix mois à venir. Jean D’Amour affirme avoir «cliqué» avec le candidat lors d’une rencontre qui a eu lieu cet été. ...