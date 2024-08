PLQ : Jean D’Amour soutient la candidature de Charles Milliard

L’ex-député et ministre libéral Jean D’Amour appuie le candidat Charles Milliard dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ). Il jouera le rôle de conseiller stratégique et de co-président de sa campagne pour les dix mois à venir.

Jean D’Amour affirme avoir «cliqué» avec le candidat lors d’une rencontre qui a eu lieu cet été. «J’ai beaucoup aimé son propos. Le terme région est rendu galvaudé. Charles Milliard parle de village, de ruralité et de vitalité locale. C’est un gars qui a des racines à Saint-Pacôme, il connaît la ville de Québec et il vit à Montréal», souligne l’ancien député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, de 2009 à 2018.

Ce dernier a occupé le poste de président du PLQ de 2008 à 2009. «Depuis 2018, je n’ai jamais arrêté de militer au sein de mon parti. J’ai été impliqué au sein du comité de relance et je suis membre de l’exécutif du comté», précise Jean D’Amour.

Il se servira de son carnet de contacts au sein du Parti libéral afin de mobiliser les troupes pour soutenir la candidature de Charles Milliard. «J’ai fait un exercice, je me suis reculé dans un fauteuil et je me suis demandé lequel des candidats j’imaginais dans un débat des chefs et comme premier ministre. Le nom Milliard m’est apparu spontanément», ajoute Jean D’Amour. Il dit avoir encore le gout de s’impliquer et qu’il fera tout en son pouvoir afin que son protégé soit élu.

«C’est un gars très intelligent, un communicateur né et pour moi c’est important. Il est capable d’avoir un certain recul pour voir où il veut amener le Québec. Présentement, c’est un bordel indescriptible en éducation et en santé, il ne va nulle part», renchérit Jean D’Amour.

Pour ce dernier, le candidat qu’il soutient dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec représente le renouveau politique au Québec qui est amené par une nouvelle génération.

Charles Milliard a aussi obtenu l’appui de l’ex-ministre libérale Lucie Charlebois. Le 1er juillet 2024, il a officiellement quitté son poste de président-directeur-général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, qu’il a occupé de 2020 à 2024. Il souhaitait «approfondir sa réflexion politique» et partir en tournée dans la province pour solidifier ses appuis.

Il a annoncé sa candidature officiellement le 9 aout. La course à la chefferie du Parti libéral sera lancée en janvier 2025 et l’élection du nouveau chef devrait avoir lieu le 14 juin.