Daniel Vocelle est le nouveau maire de Saint-Paul-de-la-Croix

La Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix peut désormais compter sur un nouveau maire, ainsi qu’un conseil municipal complet. Daniel Vocelle, et quatre conseillers, soit Gilles Diotte, Jean-Pierre Guérette, Réjean Dupuis et J. Albert Pelletier, ont tous été élus par acclamation, le 16 aout.

«Je sais qu’il y a eu des événements dans le passé, qu’il y a eu des démissions, etc. […] Ça me tentait d’y aller et de remettre le village sur les rails, parce qu’on ne peut pas rester longtemps comme ça. Il y a des choses à faire, il y a des gens qui travaillent, il y a la voirie», exprime Daniel Vocelle.

Depuis la fin avril, la Commission municipale du Québec (CMQ) agissait comme administratrice provisoire au sein de la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix. Le quorum de quatre élus, exigé par le Code municipal du Québec, n’était plus respecté à la suite d’une vague de démissions. Rappelons que l’ancien maire, Jérôme Dancause, a quitté ses fonctions le 19 avril dernier, dénonçant un climat de travail toxique. Dans les jours suivants, des conseillers l’ont imité.

Daniel Vocelle réside à Saint-Paul-de-la-Croix depuis maintenant deux ans. Originaire de Québec, il a vécu 25 ans à Rivière-du-Loup. En 2011, il avait présenté sa candidature au poste de conseiller municipal dans le district Saint-Patrice. Dans le passé, il a notamment été directeur des travaux publics, de même que directeur incendie, à Schefferville. «J’ai touché beaucoup de choses dans les petites municipalités», souligne M. Vocelle.

Le nouveau maire souhaite principalement ramener de la stabilité à Saint-Paul-de-la-Croix. «Je veux qu’il y ait une harmonie dans le conseil. C’est important. Il faut qu’on soit capable de prendre des décisions par nous-mêmes, ici», mentionne-t-il.

Dans quelques semaines, les élus rencontreront des représentants du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). «C’est de savoir les rôles de chacun. Les conseillers ont le droit de faire telles choses, de dire telles choses, le maire a droit à telles choses. […] C’est la mécanique municipale qui doit être comprise par les élus, et là, on va avoir une session pour ça», explique Daniel Vocelle.

«Il faut que tu prennes le temps de parler avec les gens, il faut que tu prennes le temps d’écouter», soutient M. Vocelle.

Bien qu’il n’ait fait encore aucune promesse, Daniel Vocelle affirme vouloir attirer de nouveaux résidents dans la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix. Il aimerait également apporter de nouveaux services, dont un dépanneur. «C’est le cœur du village un dépanneur, et on n'en a plus.»