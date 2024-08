Respecter le code de la sécurité routière pour une rentrée sécuritaire

Pour une 36e année, la campagne Porte-à-porte de l’Association du cancer de l’Est du Québec a pris son envol le 12 août et se terminera le 25 octobre. À cette occasion, plus de 1 236 bénévoles démarcheurs sillonnent le territoire couvert par l’Association, soit plus de 1 600 rues du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des ...