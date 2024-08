Les députés Maxime Blanchette-Joncas et Andréanne Larouche à la rencontre des aînés de la circonscription

Le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, accompagné de la députée de Shefford et porte-parole du Bloc Québécois en matière d’aînés, Andréanne Larouche, ont été à la rencontre d’aînés et d’organismes le jeudi 22 août 2024, afin d’échanger sur le projet de loi C-319 sur la discrimination sur la pension de vieillesse et concernant la condition de vie des aînés.

«Le gouvernement s’est décidé à créer une forme de discrimination entre deux types d’aînés, et s’entête depuis à maintenir ce système, en mettant d’un côté ceux de 65 à 74 ans, et de l’autre ceux de 75 ans et plus. Jusqu’à présent, seuls ceux de la deuxième catégorie sont considérés par le fédéral. Aujourd’hui, les aînés nous l’ont exprimé clairement, ils se sentent lâchés. D’ailleurs, faut le rappeler, nous sommes la deuxième région la plus vieillissante au Québec, nous sommes donc touchés plus qu’ailleurs par cette discrimination du gouvernement fédéral», grogne le député Maxime Blanchette-Joncas.

Le Bloc Québécois est à l’origine du projet de loi C-319, Loi modifiant la Loi sur la sécurité de la vieillesse. L’objectif derrière ce texte est d’augmenter le montant de la pleine pension de la Sécurité vieillesse jugé insuffisant pour permettre un niveau de vie adéquat face à l’augmentation du coût de la vie, de la crise du logement et de l’inflation, et faire en sorte que cette hausse touche toutes les catégories d’aînés. Jusqu’à présent, elle était uniquement réservée aux personnes de 75 ans et plus seulement.

«À cela s’ajoutent le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter, le logement qui devient de plus en plus difficile d’accès, et la hausse des prix, et on obtient un véritable casse-tête financier pour bon nombre d’aînés dont les revenus sont très limités. Les aînés nous le disent, l’inflation n’a fait qu’exacerber leurs difficultés et ils ne disposent aujourd’hui plus des ressources nécessaires suffisantes pour pourvoir subvenir à leurs besoins de base! Ce projet de loi C-319 permettra de rétablir un traitement juste pour tous les prestataires de la pension de vieillesse», a ajouté le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques.

«Les difficultés vécues par les retraités et les aînés, par ceux et celles qui ont bâti la société dont nous bénéficions aujourd’hui, sont intolérables et il est de notre devoir à tous d’y remédier. Il s’agit d’une cause qui doit s’élever au-delà de toute partisanerie, comme l’ont bien compris une majorité de députés fédéraux qui ont appuyé notre projet de loi. Il est malheureux que les libéraux n’aient pas démontré la même compassion à l’égard des aînés qui ont besoin d’aide pour surmonter la crise inflationniste. Nous entendons continuer à les talonner sur cet enjeu, car pour les Québécois, le respect des aînés est une valeur fondamentale. C’est ensemble que nous devons assumer nos responsabilités à l’égard des aînés et que nous devons poursuivre le travail jusqu’à l’aboutissement de ce projet de loi», conclut Andréanne Larouche.