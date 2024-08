Une année record pour le Grand Festival Canin de Dégelis

À sa cinquième année d’existence, le Grand Festival Canin de Dégelis a connu une année record. Du 16 au 18 aout, le site a accueilli des spectateurs et participants des 4 coins du Québec ainsi que du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et des États-Unis.

Le président du Club Lions qui s’occupe de l’organisation de l’évènement, Marcel Morin, ne connait pas encore le nombre exact d’entrées, mais il est catégorique : il s’agit de la plus grosse édition du festival à ce jour. La somme récoltée, comptabilisée après la fin de semaine, en est la preuve.

Les visiteurs n’ont pas été en reste à Dégelis, alors qu’ils ont pu assister à du saut aquatique («dock diving»), de la course au leurre, du regroupement de moutons, des spectacles canins, de la compétition de disque («frisbee»), de la détection d’odeurs et des démonstrations de sports ratiers. Près de 40 kiosques d’éleveurs, d’éducateurs canins et d’accessoires ont aussi pris place à l’intérieur de l’aréna.

Les gens ont apprécié la nouveauté 2024, soit le «dock diving». Ils ont pu essayer le sport avec leurs chiens lors d’une journée d’initiation.

À la première année de l’évènement, le Club Lions de Dégelis ne croyait pas qu’il se rendrait aussi loin. Aujourd’hui, les éleveurs et les participants de sports canins entendent parler du festival lors d’autres compétitions. La particularité du festival et ce qui crée un engouement autour de celui-ci c’est qu’il regroupe plusieurs compétitions en une seule fin de semaine.

«On a un beau site. Nos bénévoles reçoivent bien», commente M. Morin. Environ 130 bénévoles sont nécessaires pour la réussite d’un tel évènement.

«On sait qu’on a un évènement qui a du potentiel énormément», confie Marcel Morin. Le comité d’organisation a des idées plein la tête et ajoutera des nouveautés l’an prochain. Par exemple, des cliniques de sports canins s’ajouteront à l’imposante programmation afin d’en faire connaitre davantage à la population. Les visiteurs pourront voir de la tire de chiens, c’est-à-dire des chiens qui tireront des poids, dès l’an prochain.

Le Grand Festival Canin de Dégelis sera de retour pour une sixième année les 15, 16 et 17 aout 2025.