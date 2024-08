Place au Super 4x4 Extrême à Saint-Antonin

L’évènement Deux nations, une fête unissant le Festival historique de Cacouna et le Pow-wow de la Première nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW) a fracassé des records les 17 et 18 aout. Entre 6 000 et 8 000 visiteurs ont participé aux festivités. «La nation est quand même visible de plus en plus […] avec nos différents développements, je pense ...