Une année exceptionnelle pour le Pow-wow de Cacouna

L’évènement Deux nations, une fête unissant le Festival historique de Cacouna et le Pow-wow de la Première nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW) a fracassé des records les 17 et 18 aout. Entre 6 000 et 8 000 visiteurs ont participé aux festivités.

«La nation est quand même visible de plus en plus […] avec nos différents développements, je pense que ça incite les gens à venir nous voir, à découvrir notre culture», croit Kévin Morais, Chef conseiller responsable de la gouvernance, des infrastructures et de la culture. L’an dernier, la foule était estimée entre 4 000 et 6 000 personnes.

Les participants, en plus de pouvoir admirer la vue sur l’estuaire du Saint-Laurent à partir du site Ktopeqonoq, ont pu entendre du tambour et des chants ainsi qu’assister à des danses. Plusieurs kiosques d’artisanat et de la nourriture des deux nations étaient aussi sur place.

La température clémente tout au long de la fin de semaine a permis l’organisation d’activités de partage de connaissances telles que de l’archéologie, de la survie en forêt et de cuisson du gibier.

Chef Morais se réjouit de l’engouement envers le Pow-wow année après année. Le nombre de visiteurs ne cesse de grandir, ce qui montre à la PNWW le bien-fondé de leur évènement. Il remercie toute son équipe pour son travail acharné. Deux nations, une fête sera assurément de retour l’an prochain.