Roulez vers la rentrée avec le SkateFest

Dans le but de glisser en beauté vers la rentrée et de s’amuser entre amis et en famille avant la fin de l’été, la Ville de Rivière-du-Loup présentera son premier SkateFest le samedi 31 août prochain. De 12 h à 16 h, les amateurs de skateboard et de trottinettes sont invités à se rassembler au parc de planche à roulettes, à côté du Centre Premier Tech, au 71, rue Frontenac, pour un après-midi festif.

S’inscrivant dans la Tournée des aliens de la compagnie québécoise Technical, l’événement gratuit proposera diverses activités liées à la pratique de ce sport explosif, qui était à l’honneur aux récents Jeux olympiques de Paris. Les planchistes pourront dévoiler leurs meilleures figures lors de courses et de concours d’habiletés. Les curieux pourront s’initier sur les rampes dans un cadre sécuritaire et tenter de réussir leur premier ollie en compagnie de professionnels. Toute la population pourra enfin assister à de spectaculaires démonstrations acrobatiques.

Pendant tout l’après-midi, un DJ créera une ambiance animée sur le site et un kiosque alimentaire aidera les participants à reprendre des forces entre deux tours de piste. Pour les plus petits cascadeurs, des jeux gonflables seront installés juste à côté du parc.

Le SkateFest est organisé par la Ville de Rivière-du-Loup, en collaboration avec Technical. Par leur soutien financier, quelques autres partenaires permettent de faire rouler l’événement : le point de service Aire ouverte, COSMOSS Rivière-du-Loup, la boutique Le Roi et la maison des jeunes Le Dôme.