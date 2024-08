Un beau soutien au Club de golf de Saint-Pamphile

Le Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup dresse un portrait positif en de la rentrée scolaire 2024-2025, alors que la très grande majorité des postes sont pourvus et que le nombre d’élèves se maintient. L’ensemble des postes d’enseignants réguliers sont pourvus et chaque classe préscolaire et primaire aura droit à un titulaire ...