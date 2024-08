Un camp de jour plus accessible grâce aux Amis de Ti-Bert

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup procède actuellement à différents travaux d’amélioration de ses immeubles dans les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et de L’Islet, le tout représentant des investissements de plus de 17,4 M$, soit 3,4 M$ de plus que l’été dernier. Voici les travaux en détails par secteurs ...