«On remplit un autobus scolaire» à Rivière-du-Loup

Un imposant autobus scolaire décoré de ballons multicolores a été stationné en bordure du boulevard Hôtel-de-Ville à Rivière-du-Loup, le 15 aout, afin d’amasser des dons de fournitures scolaires en prévision de la rentrée. Ils seront tous remis à la Maison de la famille du Grand-Portage, qui les distribuera aux élèves ayant besoin d’aide pour commencer l’année scolaire du bon pied.

L’objectif est de remplir l’autobus d’une multitude de fournitures scolaires neuves. Elles sont toutes triées directement dans les bancs, par catégorie, avant d’être remises aux familles. Déjà, plusieurs duo-tangs, cahiers Canada, sacs à dos et cartables ont été amassés. La propriétaire d’Autocar Bas St-Laurent, Frédérique Guignard, est à l’origine de cette collecte qui a été réalisée pour une première fois l’an dernier.

«En magasinant le matériel scolaire pour mon fils, je me suis rendue compte que ce n’est pas donné […] Les jeunes ont le droit d’arriver avec du matériel neuf à l’école», résume-t-elle.

En 2023, l’initiative avait permis à 35 familles de bénéficier d’un kit complet de matériel scolaire et à 30 autres familles de compléter leur liste d’achats. Les dons en argent aident la Maison de la famille à payer des fournitures scolaires et à fournir des cartes-cadeaux permettant aux parents d’acheter des vêtements à leurs enfants pour la rentrée.

«On veut leur montrer que c’est important d’être éduqué, d’avoir des connaissances et un esprit critique. D’être capable de lire, d’écrire et de structurer sa pensée. On développe plein d’aptitudes à l’école, et des passions aussi», souligne Mme Guignard. C'est pourquoi elle estime qu'il est important pour les élèves de commencer l'année scolaire avec du matériel de qualité.

L’autobus scolaire, stationné à Autocar Bas St-Laurent, à l’intersection du boulevard de l’Hôtel-de-Ville et de la rue Saint-Pierre, recueillera les dons jusqu’à 17 h. L’équipe de la Maison de la famille du Grand-Portage, dont la directrice Julie Bélanger, se trouve sur place pour échanger avec les donateurs. Il est possible de faire des dons en argent sur le site web de la Maison de la famille, en ouvrant l’onglet «Faire un don», ou directement sur place pendant la collecte.

Deux autres autobus sont stationnés à la Maison de la famille du Kamouraska à Saint-Pascal et dans le stationnement du Rona à La Pocatière pour cette collecte de fournitures scolaires.