Des travaux de 17,4 M$ dans les écoles de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup procède actuellement à différents travaux d’amélioration de ses immeubles dans les MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et de L’Islet, le tout représentant des investissements de plus de 17,4 M$, soit 3,4 M$ de plus que l’été dernier.

Voici les travaux en détails par secteurs :

Secteur Rivière-du-Loup (4,27 M$)

• École Internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup (Réfection du service de garde, des vestiaires du gymnase, de l'alarme incendie et aménagement d'une classe extérieure)

• École La Croisée I de Rivière-du-Loup (Maçonnerie, fenêtres et enveloppe)

• École Desbiens de Saint-Arsène (Réfection de la toiture)

• Stade Premier Tech de Rivière-du-Loup (Travaux d’étanchéité et système d’éclairage)

• École Secondaire de Rivière-du-Loup (Systèmes électromécaniques, grilles gratte-pieds et remplacement de casiers)

Secteur La Pocatière (4,52 M$)

• École Sacré-Cœur de La Pocatière (Entrées extérieures, rampes d’accès, réfection des services, maçonnerie, systèmes mécaniques et amélioration de la cour d’école)

• École de l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise (Entrée électrique, alarme incendie et réservoir de mazout)

• Polyvalente de La Pocatière (Systèmes électromécaniques, architecture et casiers)

• École de La Pruchière de Saint-Pacôme (Réfection de finis intérieurs, réaménagement de locaux et aménagement d'une classe extérieure)

Secteur Saint-Pascal (8,62 M$)

• École Notre-Dame à Mont-Carmel (Construction d’un nouveau gymnase et réaménagement)

• École Secondaire Chanoine-Beaudet à Saint-Pascal (Entrée électrique, génératrice et casiers)

• École Mgr-Boucher à Saint-Pascal (Systèmes électromécaniques et réfection du service de garde)

• École Saint-Philippe (Rénovations)



À PROPOS



Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup offre des services éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à environ 7 000 élèves, jeunes et adultes. Ce centre couvre 32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. Il compte plus de 1 300 employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves.