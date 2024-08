Quarante ans de vie sacerdotale, ça se fête

Le dimanche 4 aout, l’unité pastorale des Basques a souligné de façon toute spéciale le 40e anniversaire de vie sacerdotale de son curé, Jean-François Mélançon. L’église de Notre-Dame-des-Neiges rassemblait les paroissiens des trois secteurs : les Basques, De la Terre à la Mer et les Belles Vues.

Pour l’occasion, le frère de M. Mélançon, l’abbé Yves-Marie et Roger Chabot, un ami de sa classe de finissants à la prêtrise, ont participé à la célébration. Au cours de la messe, tous ont pu apprécier les chants de la chorale sous la direction de Madone Cimon, accompagnée de Simon Deschênes à l’orgue et de Jacques Bédard à la guitare.

À la fin de la célébration liturgique, Manon Dionne (du secteur des Basques) a indiqué que M. Mélançon avait été ordonné prêtre par le regretté Monseigneur Gilles Ouellet en l’église St.Pie X le 19 août 1984 et qu’il avait servi pendant toutes ces années en tant qu’aumônier, vicaire et animateur de pastorale auprès de certains organismes et au sein de plusieurs paroisses.

Puis, Daniel Gauthier (du secteur de la Terre à la Mer) et Jean-Yves Richard (du secteur Les Belles Vues) ont livré un vibrant hommage au célébrant. Titulaire d’un doctorat en théologie morale obtenu à Rome en 2004, M. Mélançon est particulièrement apprécié pour le partage de ses connaissances.

Il amène ainsi les fidèles à développer leur culture et à approfondir leur cheminement spirituel. Suzanne Pelletier et Aubin Rioux (du secteur des Basques) ont présenté une bourse et un bouquet de fleurs de la part des trois secteurs de l’unité pastorale.

M. Mélançon a remercié tous les gens impliqués dans la préparation de cet événement festif. Il a ensuite rencontré les fidèles venus le saluer avant de se rendre à la salle Vézina où l’attendaient des paroissiens des trois secteurs pour un vin d’honneur et une réception.