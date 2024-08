Une première édition du Festival du bûcheron de Lots-Renversés

C’est du 16 au 18 aout prochain que se tiendra le Festival du bûcheron de Lots-Renversés, un événement unique par son originalité et son ampleur. Organisé par la Fabrique de Lots-Renversés, ce nouveau festival compte accueillir de nombreuses compétitions et exposants tous liés au domaine de la foresterie, de la coupe du bois et de son exploitation.

Le Festival du bûcheron aura lieu sur l’ancien terrain des loisirs de Lots-Renversés, à côté de l’église. La population est invitée à venir voir les bûcherons exercer leur métier à la fois sportif et technique, puis découvrir des nouveaux produits, outils et machineries spécialisées.

DES COMPÉTITIONS ENLEVANTES

Le Festival du bûcheron est un moment privilégié de se retrouver amicalement et de compétitionner pour le plaisir. Scie mécaniques, sciottes, godendards, égoïne, lancer de la pitoune et chargeuse avec tracteur font partie des activités.

Le coût pour s’inscrire aux compétitions est de 10 $ par adulte. L’accès au site est de 5 $, et gratuit pour les moins de 12 ans. Un forfait de 25 $ pour le week-end permet d’avoir accès au site et aux spectacles.

DES EXPOSANTS DYNAMIQUES

Les exposants présents au Festival représentent toutes les facettes de l’industrie pour servir les entreprises spécialisées dans la fabrication d'articles destinés aux bûcherons et aux propriétaires de boisés. Tremac, Fermax, A.L.P.A équipements forestiers, Bran de scie, Technoforest Énergie et Beavertech présenteront des équipements tels que la scierie mobile, le processeur à bois de chauffage, la chargeuse à bois, les différents types de véhicules, la machinerie de granulométrie, le chipper à bois, la déchiqueteuse à plaquettes, débrousailleuses pour tracteur et vtt, de nouvelles fendeuses à bois, des produits d’emballage et d’expédition, etc.

UNE FÊTE POUR TOUTE LA FAMILLE

Des jeux gonflables seront mis à la disposition des tout-petits. Des artistes viendront animer les soirées : DJ Francis le vendredi, puis Yann Tremblay et Annie Levasseur le samedi. Un après-midi de danse sera organisé avec Violette Caron, le dimanche. Le coût d’admission pour chaque spectacle est de 5 $. On y verra également de nombreux produits d’artisans locaux.

Un souper hot-dog sera organisé le vendredi, un souper méchoui le samedi, puis un brunch du bûcheron le dimanche. Il est important de noter qu’il faut réserver sa place pour chaque repas. Le méchoui coûte 25 $, le brunch du dimanche coûte 20 $.