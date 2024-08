Un jardin partagé s’enracine dans la cour du Hub créatif de Saint-Hubert

La Coop de solidarité santé de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup bonifie sa mission de favoriser la sécurité vestimentaire et alimentaire de sa population avec l’ajout d’un jardin partagé dans la cour arrière du Hub créatif, situé au 36, chemin Taché est. Ce sont 17 bacs de culture et 3 tables de piquenique qui ont été aménagés pour développer ce nouvel espace public. Il a été inauguré le 7 aout en fin de journée.

Le jardin communautaire, qui prenait auparavant place derrière les bureaux municipaux, a été relocalisé. «À cet endroit, il y a beaucoup d’ombrage, car il y a de gros arbres qui poussaient à travers et limitaient la production au niveau du jardin, c’était difficile. Et l’hiver, ça servait d’entrepôt à neige. Avec le sel, le calcium, le sable, ça faisait une terre qui était pauvre pour cultiver des légumes», explique la directrice générale de la Coop, Josée Ouellet.

Le comité de bénévoles chargé de s’en occuper était aussi à bout de souffle, soutient-elle. En raison de l’espace ouvert où il se trouvait, le jardin était aux prises avec des problématiques de vol et de vandalisme. La Coop a donc levé la main pour reprendre le flambeau et lui donner un nouveau souffle.

Des investissements de 23 500 $ ont été nécessaires pour la réalisation du projet. La Caisse Desjardins de Viger et Villeray a fourni 6 000 $, la Caisse Desjardins d’économie solidaire a contribué à la hauteur de 5 000 $ et les Voisins solidaires de la MRC de Rivière-du-Loup ont octroyé 2 500 $. Environ 10 000 $ en matériau, tourbe et terreau ont été offerts par le Comité d’embellissement de Saint-Hubert, Premier Tech Horticulture, la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et diverses entreprises. Des caméras ont aussi été installées afin d’effectuer de la surveillance 24 heures sur 24.

D’après Mme Ouellet, aussi mairesse de la Municipalité, le Hub créatif est l’endroit parfait pour accueillir le jardin communautaire de Saint-Hubert puisqu’il permet des partages et des échanges intergénérationnels. En plus, la cour n’était pas encore utilisée. «Je pense que ça va créer un lieu dynamique et un milieu de vie qui va être intéressant», a-t-elle renchéri.

Elle souhaite que l’espace soit utilisé, non seulement pour jardiner, mais pour jaser, relaxer, prendre un café à tous moments de la journée. Les citoyens peuvent prendre place aux tables à piquenique ou encore sur la galerie ou le perron à l’avant du bâtiment.

Pour la première année, les citoyens participants au jardin partagé ont eu accès gratuitement aux bacs au début juin pour planter leurs légumes. Quatre structures surélevées ont été construites par des élèves de l’école des Vieux Moulins du programme Techno info. Des gens à mobilité réduite auront l’opportunité d’y jardiner. Dans le futur, d’autres bacs pourraient être ajoutés dépendamment de la demande afin d’en faire profiter le plus de personnes possibles.

Tous peuvent participer au projet, notamment les citoyens en appartement qui n’ont pas de cour pour jardiner, ou même les personnes vulnérables n’ayant pas les moyens de se procurer des aliments frais.

Le but de ce nouvel espace est de favoriser la transmission des savoirs. Une somme de 50 000 $ a d’ailleurs été allouée à la Coop de solidarité santé de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation afin d’animer les lieux, autant le jardin que la cuisine partagée. Des ateliers de jardinage et de cuisine seront donc offerts à la population intéressée. Cette aventure ne fait donc que commencer pour le Hub créatif.

