Programme de dragage d'entretien au port de Gros-Cacouna : le BAPE tient une séance publique d'information

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) annonce le début de la période d'information publique sur le Programme décennal de dragage d'entretien au port de Gros-Cacouna par la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Il invite la population à la séance qui se tiendra le mercredi 21 août à compter de 19 h 30.

Au cours de cette séance, les citoyens pourront assister à une présentation du projet par l'initiateur, la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Ils pourront ensuite poser des questions et obtenir des renseignements, la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, le processus de consultation publique ainsi que sur les rôles du BAPE.

La rencontre aura lieu à la salle paroissiale de Cacouna située au 425, rue de l’Église. Elle sera aussi diffusée en direct sur le site Web et la page Facebook du BAPE.

L'ensemble de la documentation est disponible en version électronique dans le Registre des évaluations environnementales, sous la responsabilité du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Les documents peuvent aussi être consultés au bureau administratif de la municipalité de Cacouna situé au 415, rue Saint-Georges. Les citoyens peuvent également communiquer avec le BAPE pour obtenir plus d'informations.

Les citoyens, les groupes, les municipalités ou les organismes qui souhaitent que le BAPE fasse un examen public sur les aspects sociaux, écologiques et économiques du projet ont jusqu'au 6 septembre pour faire une demande de consultation publique ou de médiation auprès du MELCCFP.