Le PLQ souhaite miser sur le développement régional, assure Frédéric Beauchemin 

Le député libéral et porte-parole de l’opposition officielle en matière d’économie, d’innovation et de finances, Frédéric Beauchemin, était de passage au Bas-Saint-Laurent ces derniers jours. Le politicien estime que la région est mûre pour un changement au niveau politique et que le PLQ est l’option tout indiquée. Pour y arriver, le parti compte miser sur le développement économique régional et la promotion d’un plan maritime, notamment.

Après une brève escale à Rivière-du-Loup, M. Beauchemin a pris la direction de Rimouski, les 29 et 30 juillet, où il a rencontré différents intervenants. Les enjeux des milieux agricoles, acéricoles, forestiers et maritimes ont été au cœur des discussions.

Le Parti libéral du Québec, y compris son comité de relance, mise d’ailleurs beaucoup sur l’élaboration d’un plan maritime, selon l’élu. Si les détails de cet ambitieux projet demeurent vagues, les objectifs sont clairs : stimuler l’emploi et contribuer au développement économique de toutes les régions du Québec, spécialement les régions côtières comme le Bas-Saint-Laurent.

«Le potentiel que représente le fleuve est d’une envergure extrêmement importante», a reconnu Frédéric Beauchemin. «L’avantage que ça représente est non négligeable. Les pêcheurs, par exemple, qui sont actifs à exploiter les ressources, on pourrait leur donner une façon de gagner un gagne-pain additionnel durant la saison morte. Il y a toutes sortes de choses qui pourraient être faites.»

Cette vision n’est pas étrangère à la stratégie maritime du gouvernement Couillard, projet pour lequel l’ancien député et ministre Jean D’Amour a mis beaucoup d’énergie dans ses dernières années comme élu régional.

MM. Beauchemin et D’Amour, qui est impliqué dans le comité de relance du PLQ, se sont d’ailleurs rencontrés à Rivière-du-Loup. «[Jean] a fait la promotion de ça depuis plusieurs années. Claude Laroche, qui a été candidat à Rimouski aux dernières élections, aussi.»

Parlant du milieu maritime, Frédéric Beauchemin croit que le gouvernement du Québec prend la région en otage dans le dossier des traverses et que celles-ci devraient être reconnues comme un service essentiel. Il évoque les grèves à la STQ, mais reconnait que le dossier du lien maritime entre Rivière-du-Loup et Charlevoix est aussi important. À l’image de son parti dans les derniers mois, il s’est positionné pour un maintien des activités en sol louperivois. «Actuellement, c’est là que ça se passe et je suis de ce côté-là du débat.»

Issu du milieu des banques, Frédéric Beauchemin croit que le PLQ doit miser sur le développement économique régional. En réflexion quant à une possible candidature à la chefferie du PLQ, il soutient sans cachette que cet aspect fait partie de ses priorités.

«Pour que tous les Québécois réussissent, on doit faire un développement régional équitable dans chaque région, à la hauteur et à la force de chacune de ces régions-là. C’est primordial», a-t-il dit.

Il estime aussi que le prolongement de l’autoroute 20 vers l’ouest est nécessaire. «Je la veux, [l’autoroute] 20. Je trouve que c’est important. Actuellement, [son absence] est un frein pour la région.»

Les électeurs de l’ouest du Bas-Saint-Laurent pourraient-ils revenir vers le Parti libéral lors des prochaines élections? Frédéric Beauchemin croit que c’est possible. En entrevue, il n’a d’ailleurs pas hésité à lancer quelques flèches au parti au pouvoir.

Selon lui, la CAQ est « brouillon » et incapable de faire une bonne gestion des finances publiques. Le parti au pouvoir n’a pas non plus de vision à long terme, juge-t-il.

«Le seul vrai parti de l’économie, de façon historique au Québec, c’est le PLQ», a-t-il conclu.