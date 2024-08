Remise à l'eau de tous les saumons capturés dans le sud du Québec pour la saison 2024

En raison des nouvelles données disponibles et de l'évolution de la situation, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) annonce d'autres modifications réglementaires concernant la pêche au saumon dans les rivières de la Moyenne-Côte-Nord, de l'île d'Anticosti, de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, où il était encore permis de prendre et de garder un petit saumon par jour par pêcheur. Celles-ci entreront en vigueur dès le 5 août.

Dans les rivières concernées, il sera obligatoire de remettre à l'eau tous les saumons capturés à la pêche sportive. Le contingent maximal de deux remises à l'eau autorisées par jour depuis le 25 juillet (qui était de trois auparavant) continuera de s'appliquer. Ces modalités s'ajoutent donc à celles mises en place depuis le début de la saison de pêche au saumon. L'objectif de ces mesures demeure de favoriser la pérennité des populations de saumons.

Voici la liste des rivières en question au Bas-Saint-Laurent : Patapédia, Matapédia, Rimouski, Matane et Mitis.

Les modalités de pêche demeurent les mêmes dans le Nord-du-Québec et sur la Basse-Côte-Nord, à l'est de la rivière Kegaska.

Ces mesures seront en vigueur jusqu'à la fin de la saison. La situation sera réévaluée pour la saison de pêche 2025. Le Ministère tient à rappeler l'obligation, pour les adeptes de la pêche récréative, de respecter la réglementation en vigueur dans chacune des rivières.

Le MELCCFP invite les citoyens à poursuivre leur collaboration en dénonçant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.