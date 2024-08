Les campings de la région sont achalandés

Les campings de la région ne font pas exception aux autres de la province, ils sont très achalandés. Certains sont même complets pour les vacances de la construction et même au-delà. Cette tendance n’est pas singulière à l’année 2024.

Le Québec a toujours été friand de camping et de nature, partage Valérie Gauthier, directrice du Service loisirs, culture et communautaire à la Ville de Rivière-du-Loup, mais le phénomène a pris de l’ampleur pendant la pandémie de COVID-19. En 2021, les campings ont connu une année exceptionnelle.

Depuis, ils n’ont pas atteint à nouveau de tels sommets, mais les chiffres augmentent petit à petit. La moyenne des dernières années en termes de nuitées au camping municipal de la Pointé s’élève entre 1,8 et 1,9. Pour 2024, les campeurs restent au moins deux nuits.

Cette saison, le camping a enregistré les meilleurs mois de juin et juillet depuis 2013. Depuis une dizaine d’année, les mois de mai et juin sont au-dessus de la moyenne habituelle de visiteurs.

«On commence les vacances de la construction, donc il va y avoir un achalandage beaucoup plus important au cours des prochaines semaines», soutient la directrice. Les réservations du camping sont complètes de la mi-juillet à la mi-aout depuis déjà un bon moment. Lorsque des places sont restantes, les passants les comblent, soutient-elle, ajoutant qu’il y a même du débordement.

La situation est semblable du côté du camping municipal de Trois-Pistoles. Les sites sont pratiquement complets à partir des vacances de la construction et jusqu’au 10 aout. Certaines parcelles plus petites sont parfois libres pour les gens qui arrivent à la dernière minute.

«Point de vue achalandage, j’ai regardé les chiffres, on a eu un meilleur mois de juin 2024 que celui de 2023. C’est la même chose pour juillet jusqu’à ce jour», a indiqué le directeur du camping, Philippe Thibault. Quotidiennement, il compte au moins 50 nouvelles arrivées. Aussi, plusieurs campeurs qui ne devaient rester qu’un seul jour, allongent leur voyage.

Cindy Rivard, conseillère en communication stratégique au service des communications à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a aussi fait ce constat. Au camping marina Témiscouata-sur-le-Lac, «ce qui a changé cette année c’est que les séjours sont prolongés», mentionne-elle. Les campeurs sont même prêts à changer de site pour rester plus longtemps, si leur espace est loué.

Le camping marina Témiscouata-sur-Le-Lac n’est pas complet, mais est très occupé. Son achalandage a augmenté par rapport à 2023. En juin, la clientèle accueillie s’est améliorée de 20 %. Pour juillet, en date du 23, le mois a connu une progression de 10 %.

«C’est ça qui est le fun. Peut-être qu’on devient plus une destination que juste une région de passage. C’est quand même intéressant», a-t-elle conclut.