Ouverture d’un coin lecture pour les enfants à la bibliothèque de Cabano à Témiscouata-sur-le-Lac

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac annonce l'ouverture d'un coin lecture pour les enfants à la bibliothèque de Cabano. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre plusieurs acteurs de la communauté locale.

En partenariat avec une artiste du milieu, Anne Boulanger, des jeunes du Centre de la petite enfance les Calinours, et le Cercle des Fermières de Cabano, ce projet vise à enrichir l'expérience culturelle et éducative au sein de la communauté.

L'artiste Anne Boulanger, qui est connue pour ses œuvres qui allient imagination et engagement communautaire, a contribué à la conception visuelle et artistique du coin lecture, créant ainsi un espace à la fois stimulant et apaisant pour les lecteurs.

Les enfants du CPE de Cabano ont contribué à travers des ateliers créatifs et des lectures interactives. Ils ont apporté une touche ludique et colorée à l'aménagement du coin lecture, rendant cet espace accueillant et adapté aux jeunes lecteurs.

Le Cercle des Fermières de Cabano, fort de son engagement communautaire et de son expertise artisanale, a participé à la décoration et au mobilier du coin lecture, ajoutant une dimension chaleureuse et authentique à ce projet collaboratif.

Le coin lecture est aménagé dans un espace spécialement dédié au sein de la bibliothèque, offrant un cadre inspirant et confortable. Ce projet novateur, qui a été réalisé grâce à l’entente de développement culturel, vise à encourager la lecture dès le plus jeune âge, tout en valorisant le travail artistique régional et en renforçant les liens intergénérationnels au sein de notre milieu.

«Nous sommes heureux d'accueillir les tout petits dans ce nouvel espace enrichissant et inspirant. Un grand merci à tous les collaborateurs qui ont contribué à ce beau projet», conclut le maire, Denis Blais.