Une 35e édition festive et réussie pour le Festival du Bœuf de Saint-Clément

La 35e édition du Festival du Bœuf de Saint-Clément, qui s'est tenue du 18 au 21 juillet dernier, a été un réel succès sous une température incertaine. Les festivaliers et festivalières étaient nombreux au rendez-vous.

Plus de 630 personnes se sont régalées lors du fameux souper de bœuf braisé, désormais réputé dans toute la région. Sans compter toutes les personnes présentes lors des différentes activités pour toute la famille.

Le Festival s’est ouvert jeudi soir sous le signe du jeu avec le tournoi de poker Texas Hold’Em ayant réuni plus de 80 participants, une participation record. Le vendredi soir, les festivaliers ont dansé sous le chapiteau au son des groupes Yoann31 et Road Trip Country Band. Une nouveauté cette année, la soirée loup-garou et popcorn, a été organisée pour les jeunes. Un tournoi de fer se déroulait au même moment à l’extérieur.

Le samedi matin, le défi tour de Saint-Clément en transport actif a été réalisé avec succès, rassemblant plus de 20 participants motivés qui ont effectué un total de 156 km. Le matin a aussi été marqué par un déjeuner aux crêpes organisé par le Comité de l'OPP. L’après-midi, les festivaliers ont pu profiter de nombreuses activités jeunesse, telles que des jeux d’adresse et un jeu d’évasion intitulé «L’atelier de Papy», ainsi qu’une exposition de photos relatant les 35 années du Festival. Pour les plus grands, le défi du cultivateur fut de retour pour une autre année consécutive. La journée s’est terminée en beauté avec les spectacles des Vieux Copains et de Pierre et Richard, qui ont enflammé la scène.

Le dimanche, malgré une soirée enflammée la veille, de nombreuses personnes ont assisté au délicieux brunch préparé par le restaurant local «Le Petit Régal». L’après-midi, les festivaliers ont pu profiter de la station «Livre en fête» organisée par le Réseau Biblio. Marie-Libellule était présente pour offrir des séances de maquillage, ajoutant une touche colorée à l'événement. La journée s’est poursuivie avec de la danse en ligne animée par Ti-Brin et une visite de train miniature. De plus, le tournoi de Spike Ball et le Golf au Bœuf ont été très appréciés des participants. À 17h, le souper hot-dog s’est déroulé sous les airs de J-E & ses chanteurs. La soirée s’est clôturée avec une prestation de DJ Raph Master C sous le thème du Hip-Hop, apportant une ambiance festive pour conclure le festival.

Bien sûr, le Festival du Bœuf de Saint-Clément ne serait rien sans le travail laborieux de tous ses bénévoles ainsi que de ses précieux commanditaires. Grâce à eux et elles, ainsi qu’aux nombreux visiteurs et visiteuses, le Festival a connu un énorme succès pour sa 35e édition. À noter que tous les profits engendrés seront versés au bénéfice de la communauté clémentoise.

La Municipalité de Saint-Clément tient à remercier chaleureusement la centaine de bénévoles qui ont offert leur temps et surtout, leur bonne humeur, et ont ainsi participé à rendre cet événement festif et mémorable. Elle tient également à féliciter tous les membres du comité organisateur du Festival, et tout particulièrement sa présidente, Renée Malenfant, pour son leadership légendaire.