De l’eau d’excellente qualité aux plages du KRTB

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a annoncé, le 22 juillet l’octroi de 485 765 $ pour la région du Bas-Saint-Laurent ...