Les cadets de la SQ visiteront les campings du Québec

Du 20 au 27 juillet, les cadets de la Sûreté du Québec visiteront plusieurs campings aux quatre coins de la province. L’objectif? Rappeler aux vacanciers et aux visiteurs que les lois s’appliquent partout, même au camping.

Plus de 200 cadets visiteront les campings dans les 74 municipalités participantes au programme cadets de la Sûreté du Québec.

En plus de distribuer des affiches de prévention, ils auront l’occasion de prendre le temps de discuter avec les vacanciers et leurs visiteurs des comportements respectueux et sécuritaires à adopter en camping tout comme les lois qui s’appliquent sur les terrains de camping.

Les comportements particulièrement ciblés seront la sécurité autour et sur les plans d’eau, la sécurité sur les voies de circulation dans les campings, la capacité de conduire affaiblie par l’alcool ou la drogue ainsi que la violence.