Pluie de médailles pour le Domaine Vallier Robert 

Le Domaine Vallier Robert, anciennement connu comme étant le Domaine Acer, continue de voir ses produits issus de la fermentation de la sève d’érable briller sur les scènes nationales et internationales. En 2024, l’entreprise d’Auclair, au Témiscouata, a récolté 17 nouvelles distinctions soulignant son expertise dans son domaine.

Au cours des dernières semaines, le domaine aux 111 médailles est devenu le domaine aux 128 médailles. De Québec à New York, les 6 acers, dont le Val Ambré, le Charles-Aimé Robert, Prémices d’avril et Mousse des Bois, ont remporté chacun plusieurs distinctions dans des concours reconnus.

Fait plutôt exceptionnel, tous les acers du domaine ont été médaillés au Finger Lakes International Wine & Spirits Competition of New York, ainsi qu’à la Coupe des Nations à Québec, une première d’ailleurs dans l’histoire de ce concours.

Les produits se sont également distingués au National Wine Awards of Canada et au All Canadian Wine Championships en remportant 5 médailles.

«Avec une autre récolte aussi fructueuse, nous sommes plus que jamais déterminés à faire croître notre réseau de distribution afin que plus de consommateurs puissent découvrir nos acers. Et dans ce but, nous sommes à la recherche d’une agence afin de mieux nous représenter», souligne le sourire aux lèvres Nathalie Decaigny, co-propriétaire du Domaine Vallier Robert.

«Le fait que de grands restaurants tels que la Maison Boulud du chic Ritz-Carlton ainsi que Le Coureur des Bois avec sa prestigieuse cave à vin aient ajouté plusieurs de nos produits à leur carte est une autre marque de reconnaissance qui nous donne confiance et pourrait nous aider à ouvrir des portes. Avec leur personnalité distincte, leur origine érable unique et authentiquement d’ici, qui sait si nos acers ne pourraient un jour séduire les consommateurs du monde entier…? », ajoute-t-elle.

Depuis quelques jours, le Domaine Acer est officiellement devenu le Domaine Vallier Robert. L’artisan créateur d’acers, Vallier Robert, signe dorénavant son œuvre en donnant son nom à l’entreprise qu’il a créée en 1992.

S’il fait aujourd’hui figure de pionnier dans la création de boissons alcoolisées de type vin issues de la fermentation de la sève d’érable, plus de 30 ans plus tard plusieurs autres producteurs acéricoles ont emprunté la voie que Vallier a tracée. L’acer est donc à l’érable ce que le vin est au raisin, le cidre à la pomme et l’hydromel au miel. Dans ces circonstances, il devenait impératif de remplacer le nom devenu le générique de la catégorie pour assurer sa distinction et sa valorisation.

Devenir Domaine Vallier Robert, c’est aussi marquer les années de développement d’un savoir-faire distinctif et original, lequel a abouti à des acers d’exception dont la qualité est confirmée par plus de 125 médailles obtenues tant sur le plan national qu’international.

Mariant le savoir-faire vinicole et l’héritage acéricole québécois, Vallier Robert a su élever ses acers avec talent. Créatif et inspiré par diverses formations en France, il a amorcé ses activités de recherche et de développement sur la vinification de la sève d’érable en 1990. Ce n’est qu’en 1997 qu’il met en marché ses premiers produits. Au fil des ans, il développe trois types d’acers : des acers blancs, des acers doux et des acers mousseux.

Toute l’équipe de Vallier Robert et de Nathalie Decaigny, propriétaires, est par ailleurs fin prête à accueillir les visiteurs et les curieux au courant de la belle saison.