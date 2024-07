Un succès retentissant pour la Super Démolition de Saint-Antonin

Les 2 500 bracelets pour la traditionnelle Super Démolition de Saint-Antonin, organisée au profit de la construction du centre des loisirs, ont trouvé preneurs le 13 juillet. De nombreux spectateurs ont aussi participé à une levée de fonds initiée par le coureur Pierre Bélanger pour le Centre prévention suicide du KRTB.

«C’était une super journée, les estrades étaient remplies à pleine capacité et nous avons écoulé tous bracelets payants», confirme le directeur des loisirs de Saint-Antonin, Stéphane Bourassa. Tôle froissée, révolutions de moteur, compétition féroce, le public ont eu droit à tout un spectacle, en plus de donner pour deux bonnes causes. Une camionnette a même pris feu après que sa transmission a été endommagée.

«Il y a eu plus de peur que de mal. Il n’y a pas eu d’accident majeur, toutefois quelques personnes dans l’assistance ont subi des coups de chaleur. Elles ont été prises en charge par les paramédics qui étaient sur place. C’est la preuve de la pertinence de les avoir avec nous», constate Stéphane Bourassa.

PRÉVENTION DU SUICIDE

L’un des participants, Pierre Bélanger de Saint-Antonin, a joint l’utile à l’agréable en amassant des fonds pour le Centre prévention suicide du KRTB lors de la démolition. «Un de mes chums de Sully qui coursait avec nous s’est suicidé en 2019. Le monde de la course, ça nous a tous affectés.» Malgré l’adrénaline, le plaisir et l’effervescence de ce rassemblement, il a une pensée spéciale pour lui.

Le 13 juillet, Pierre Bélanger a donc invité les spectateurs à signer son véhicule, un Pontiac Sunbird 1987, en échange d’un don. L’animateur de la Super Démolition, Jérôme Madore, a passé un chapeau dans les estrades pendant la course afin d’amasser des dons pour la cause. «J’étais vraiment fier de voir le montant. Les gens ont embarqué, ils étaient généreux. Wow, ils sont vraiment sur la coche», souligne le coureur.

Pierre Bélanger a terminé en 2e position de sa qualification, mais il n’a pas pu se rendre plus loin dans la compétition, son véhicule étant trop endommagé. Grâce à la contribution des spectateurs et à des commanditaires, il a remis un montant de 3 925,75 $ au Centre prévention suicide du KRTB. Pour le moment, il ne peut confirmer s’il répètera l’expérience l’an prochain.

AUGMENTATION DES INSCRIPTIONS

Cette année, l’organisation a reçu l’inscription de 83 voitures (4 et 6 cylindres, minifourgonnettes et camionnettes), une augmentation de 22 par rapport à 2023. «Nous avons donné plus de bourses et nous avions un nouveau mode d’inscription en ligne, ce qui a permis d’avoir davantage de participants», explique M. Bourassa. Les estrades étaient coupées de moitié afin d’assurer la sécurité de la foule, puisque des débris y sont parfois projetés sous la force des impacts. Cet événement est organisé au profit de la Corporation des loisirs de Saint-Antonin.

«Du côté des revenus bruts, c’est l’une de nos meilleures éditions. Ça prendra quelques mois avant de faire le décompte final des dépenses. C’est de bon augure pour atteindre la somme qu’on voulait donner [à la Ville] pour la construction du centre des loisirs», ajoute le directeur des loisirs.

Son objectif est de remettre un montant de 200 000 $ à la Ville de Saint-Antonin pour financer une partie de la construction du nouveau centre des loisirs. Les travaux devraient débuter en aout.