Le député Blanchette-Joncas confirme un investissement de 796 730 $ et la création de 177 emplois

Le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, annonce que l’édition 2024 du programme Emplois d’été a permis d’investir 796 730 $ qui ont créé 177 emplois destinés à des jeunes de 15 à 30 ans.

«Le programme d’Emplois d’été permet d’obtenir une première expérience dans le monde du travail qui leur sera bénéfique tout au long de leur vie professionnelle. C’est aussi un moyen de soutenir nos entreprises et organismes locaux à trouver des employés en période estivale fortement achalandée. Dans ma circonscription, l’argent investi permet de dynamiser des secteurs plus fréquentés comme la restauration, le tourisme et la culture, particulièrement sollicités l’été», précise Maxime Blanchette-Joncas.

Le député bloquiste veut encourager les jeunes de la région à saisir cette opportunité : «Il s’agit là d’une chance unique pour chacune et chacun de se développer et pour plusieurs de vivre une première expérience d’emploi de qualité. Je me ferai un plaisir de vous croiser sur le terrain cet été!».

Cependant, l’élu dénonce que la diminution d’environ 25 % du budget alloué au programme par le gouvernement fédéral depuis les deux dernières années qui génère des impacts considérables sur les entreprises. «Année après année, mon équipe et moi-même soutenons et collaborons étroitement avec les organismes qui bénéficient de ce programme. L'impact de ce soutien financier sur leur planification est crucial pour un grand nombre d’entre eux. J'ai parlé à plusieurs organismes qui m'ont confié qu'ils doivent abandonner des projets parce qu’Ottawa les a laissés tomber...», déplore Maxime Blanchette-Joncas.

«C’est assez frappant, cette année, on a eu un total de 565 demandes d’emploi, donc nous recevons trois fois plus de demandes que le budget qui nous est alloué. Je demande formellement à la ministre responsable de la Jeunesse, Marci Ien, de prendre acte des besoins croissants dans nos régions et de rehausser, dès maintenant, le financement du programme d’Emplois d’été. Pour un gouvernement qui dit que les jeunes sont l’une de nos plus cruciales ressources et sources de potentiel, les actions sont loin d’être à la hauteur des belles paroles», conclut le député.