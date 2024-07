Rivière-du-Loup actualise sa Politique de la famille et des ainés

Dans le but d’actualiser sa Politique de la famille et des ainés, la Ville de Rivière-du-Loup lance une vaste consultation citoyenne. Les Louperivois et Louperivoises sont invités à répondre dès maintenant à un sondage en ligne au VilleRDL.ca/sondage.

Mise à jour pour la dernière fois en 2020, la Politique de la famille et des ainés est mûre pour un rafraichissement, afin de mieux se coller aux préoccupations et aux besoins actuels de la population.

Au cours de la prochaine année, un comité de travail, formé de citoyens ainés, de parents et d’intervenants, travaillera donc à cette nouvelle mouture. Avant de se lancer, la Ville souhaite toutefois prendre le pouls des gens sur une foule de sujets touchant à leur bien-être, tels que les loisirs, les transports et le logement.

En plus du questionnaire en ligne, la Ville ira à la rencontre des gens cet été, dans différents lieux et événements, afin de recueillir le plus grand nombre de commentaires possible. Des groupes de discussion seront également organisés cet automne afin d’alimenter les discussions et faire émerger des idées.

Par ses orientations et ses engagements, la Politique de la famille et des aînés guide le conseil municipal dans toutes ses décisions. Elle rassemble une foule de mesures destinées à améliorer la qualité de vie des citoyens. Au cours des dernières années, plusieurs actions concrètes en ont découlé, dont l’ajout d’un module de jeu au parc Dionne, l’augmentation du nombre de séances de patinage libre, la réalisation d’une carte des haltes sanitaires et l’installation de bancs et de fontaines au centre-ville. La politique et le plan d’action 2020-2023 peuvent être consultées sur le site web de la Ville.