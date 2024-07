Près de 2,2 M$ pour le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata et Univers Emploi

Le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata et Univers Emploi bénéficieront d’un financement conséquent de 2 195158 $ du gouvernement du Québec pour soutenir leurs efforts en faveur de la jeunesse.

La députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne, en a fait l’annonce au nom de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire, Chantal Rouleau, ainsi qu’au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, le 15 juillet.

Concrètement, le Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata recevra 896 124 $ en financement du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) sur trois ans, en plus de 150 900 $ du Secrétariat Jeunesse, pour un total de 1 047 024 $.

De son côté, Univers Emploi mettra la main sur une somme de 1 000 284 $ du MESSS sur trois ans, en plus de 147 850 $ du Secrétariat Jeunesse, pour total de 1 148 134 $.

Les Carrefours jeunesse-emploi offrent des services dédiés aux jeunes de 16 à 35 ans, notamment afin de favoriser leur réussite scolaire et leur intégration en emploi.

Les sommes comprennent d’abord un montant versé par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) pour les années 2024-2027. Ce fonds permettra de soutenir la mission des organismes, ainsi que certaines activités spécifiques concernant la réussite éducative.

«Ce financement est essentiel pour nos CJE, car il permettra de préserver la qualité des services et de continuer à obtenir des résultats significatifs au sein de la communauté grâce à leurs interventions permettant aux clientèles, de trouver leur voie, et de s'épanouir

pleinement», a déclaré Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata.

«Les carrefours jeunesse-emploi occupent une place de choix dans l’action communautaire, partout au Québec, et c’est pourquoi notre gouvernement leur offre un financement stable et prévisible qui leur permettra de remplir leurs multiples interventions auprès de la jeunesse québécoise. Il est important de soutenir ce travail aux nombreuses facettes qui aide des milliers de jeunes à s’accomplir et à trouver leur voie», a indiqué Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l’Action communautaire.

Le soutien du ministère de la Culture et des Communications via le Secrétariat Jeunesse représente, quant à lui, un montant de transition entre le Plan d’action jeunesse 2021-2024 et un nouveau plan d’action jeunesse qui sera rendu public en 2025.