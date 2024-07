Des récoltes retardées par les faibles précipitations 

La Financière agricole du Québec a présenté son bilan de mi-saison en assurance récolte pour la région du Bas-Saint-Laurent, le 10 juillet. Elle y indique que le rendement et la qualité du sirop d’érable a été supérieur à la normale, mais que les températures fraiches et le manque de précipitation ont retardé la levée et la croissance des récoltes.

En date du 2 juillet, la Financière a noté un départ hâtif de la coulée pour la majorité des producteurs et productrices acéricoles de la région. Elle indique que le rendement et la qualité du sirop ont été «supérieurs» à la normale et que les conditions climatiques hivernales ont été «relativement favorables» à la survie des plantes pérennes.

Du côté des semis hâtifs réalisés en mai pour la plupart des producteurs et productrices, ils ont connu de très bonnes conditions de sol en raison des faibles précipitations du début de saison.

Toutefois, cette situation a compliqué les récoltes. La faible quantité d’eau tombée depuis le début de la saison a fait en sorte que le rendement de la première fauche s’est révélé inférieur à la normale, bien que la qualité soit bonne.

De son côté, la deuxième fauche a également été repoussée, également en raison des faibles précipitations.

«Dans l'éventualité où les rendements ou la qualité d'une récolte ne sont pas présents, les producteurs et les productrices pourront compter sur le Programme d'assurance récolte de même que sur l'accompagnement professionnel de notre personnel dévoué et à l'écoute», a fait savoir Benoit Rioux, directeur régional pour la Financière.

Notons que le bilan de la Financière agricole décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites. Il fait également le point sur l'état de la survie à l'hiver des plantes pérennes ainsi que sur l'ensemencement, le développement des cultures annuelles et le déroulement des premières récoltes.

Pour en connaître davantage sur l'état des cultures des différentes productions couvertes par le Programme d'assurance récolte, il est possible de consulter l'État des cultures de la FADQ.