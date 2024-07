Une 12e présentation pour la fête de la Famille d’Auclair

C’est avec joie que nous vous convions à la 12e édition de la fête de la famille d’Auclair qui aura lieu sur le site enchanteur du Camping municipal d’Eau Claire, au bord du Grand lac Squatec. C’est donc le 13 juillet que nous vous attendons en grand nombre pour cette journée festive, conviviale et complètement gratuite pour toute la famille.

Organisé par un comité de mamans bénévoles, l’évènement propose une programmation colorée qui plaira aux petits comme aux grands : Jeux gonflables pour tous, mini-fermette, maquillage de fantaisie, souper et collations offerts gratuitement, ateliers multiculturels par le MOULIN À VENT, et plus encore, puisque le comité réserve des surprises aux participants. Apportez vos maillots et venez profiter de notre plage surveillée.

Cette journée est importante pour notre petite communauté: nous croyons fermement que chaque enfant, peu importe de quel milieu il est issu, a le droit de s’amuser et de s’épanouir. Le comité organisateur espère ainsi créer de beaux souvenirs pour tous les enfants du Témiscouata.

Bien sûr, un évènement de la sorte ne pourrait avoir lieu sans la participation des généreux commanditaires et des précieux bénévoles.

Nous vous conseillons de réserver vos sites de camping pour de l’hébergement sur place: 418-899-6438 ou par courriel: [email protected]. C’est avec plaisir que le comité organisateur vous invite le 13 juillet prochain à venir vous amuser à Auclair, c’est un rendez-vous.