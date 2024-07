De l’animation au menu pour la Vente-trottoir

La Vente-trottoir CIBM FM 107 2024 débute le 15 juillet prochain sur la rue Lafontaine. Une foule d’activités seront proposées aux passants toute la semaine.

La Vente-trottoir débutera le lundi 15 juillet et se terminera le 21 juillet. Jeudi, le Sonar, avec le soutien de la Ville de Rivière-du-Loup et l’entente de développement culturel, nous amène un Jeudi midi découverte musicale directement sur la Plage urbaine.

Venez découvrir les Andréboupipathes ! Vendredi, toujours sous le thème de la musique, Papa Noël, de la Boutique Africaine chez Papa Noël fera de l’animation sur la rue Lafontaine pour les passants. Samedi, c’est toute qu’une journée d’animation qui se prépare sur la Plage urbaine.

CONTES, MACARONS ET MUSIQUE

Samedi, de 10h à 16h, Espace Centre-ville vous propose de prendre une pause de magasinage sur la Plage urbaine pour déguster des macarons avec MaCate macarons et cie, boire une bonne limonade pour se rafraîchir, écouter un peu de musique ou se détendre avec une lecture légère. Pour ceux qui aimeraient amener un côté un peu plus ludique à leur visite sur la LAF, une chasse aux indices est organisée pour courir la chance de gagner son exemplaire de LAFabuleuse économie et plusieurs autres surprises.

En soirée, grâce à la collaboration de l’équipe de Les Dés-tendus, une soirée quiz extérieure spéciale est organisée sur la Plage urbaine. Venez mettre vos connaissances à l’épreuve. Bonne nouvelle, toutes ses activités sont gratuites ! Une autre belle raison d’en profiter.