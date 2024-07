Québec annoncent 270 000 $ pour soutenir les festivals de la région

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, et le caucus des députés du Bas-Saint-Laurent ont confirmé un appui financier de 270 000 $ pour soutenir des festivals de la région, qui se tiendront au courant de l'été et de l'automne.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient plus de 250 événements à travers le Québec, attirant environ 23 millions de participants. Les nombreux artisans, artistes, employés et bénévoles qui y prennent part créent une offre touristique diversifiée et attrayante dans toutes les régions du Québec, stimulant ainsi l'économie locale et régionale.

«Les festivals et les événements dynamisent les villes, les municipalités et, plus largement, chacune des régions du Québec, ce qui renforce notre notoriété comme destination de choix. Ils incitent les visiteurs à prolonger leur séjour et génèrent des retombées durables pour nos communautés. Nous agissons pour faire du Québec un lieu de renommée internationale, combinant richesse culturelle et vitalité économique», souligne la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de LanaudièreCaroline Proulx.

«Je suis heureuse que le gouvernement s'associe au succès de ces festivals qui animent notre été et notre automne et qui nous permettent de passer de bons moments en famille ou entre amis. Je tiens d'ailleurs à souligner les efforts déployés par les équipes organisatrices qui, d'année en année, nous présentent des événements de qualité, avec un programme riche et varié, qui favorisent l'attractivité de la région», a mentionné la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata et adjointe gouvernementale à la ministre du Tourisme, Amélie Dionne.

Faits saillants :

L'aide financière se répartit comme suit :