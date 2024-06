Bilan de la fête nationale à Rivière-du-Loup

Après un 23 juin sous la pluie, le ciel s’est dégagé sur le Bas-Saint-Laurent le 24 juin, permettant aux citoyens de se retrouver à la belle étoile pour célébrer le Québec. Avec une belle température et des cœurs bien à la fête, Rivière-du-Loup a accueilli les célébrations à portée régionale au parc du Campus-et-de-la-Cité.

Sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, 63 fêtes locales ont été organisées. À elle seule, la Fête régionale a attiré plus de 2 000 personnes.

«Je tiens à remercier les bénévoles et partenaires qui soutiennent les activités de la Fête nationale. Toutes ces personnes s’investissent corps et âme pour réaliser ces festivités et sont les piliers de cette grande fête. Au Bas-Saint-Laurent, près de 600 bénévoles ont été à pied d’œuvre pour que la population puisse se réunir et fêter partout dans la région. Par leur inestimable contribu-tion, ils partagent leur passion et leur fierté», a souligné Alain Martineau.

Bien que le bilan des ventes au bar ne soit pas encore connu, la générosité des gens était au rendez-vous pour Les Vieux-Loups qui faisait le service et à qui l’ensemble des profits et des pourboires étaient versés. Les sous seront redistribués à travers plusieurs organismes.

«Quel bonheur de voir autant de gens réunis en un même lieu et de voir autant d’enfants partager ces moments qui leurs seront inoubliables», a partagé Djanick Michaud.

Lors de l’entracte pendant le spectacle, le tirage de la Ville hôte de la Fête nationale à portée régionale 2025 a été effectué. Les trois Villes principales du secteur Est, soit : Amqui, Matane et Mont-Joli, étaient en lice. La Société nationale de l’Est du Québec annonce donc que les célébrations se tiendront à Mont-Joli l’an prochain.