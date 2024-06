Une quatrième saison pour l’Escouade AlimenTerre

Après une saison 2023 d’abondance avec 25 sorties pour des cueillettes et 2 940 kilos (6 483 livres) de fruits et légumes locaux récoltés pour la communauté, l’équipe du Carrefour d’Initiatives Populaires (CIP) est plus que prête pour cette quatrième saison de glanage.

L’objectif de l’Escouade AlimenTerre est de récolter les surplus des producteurs locaux ou des propriétaires d’arbres fruitiers et de plantes comestibles. L’an passé, les vedettes des cueillettes ont été les carottes, les pommes, les pommes de terre, les tomates et les poires. Mais les cueilleurs ont particulièrement aimé les cueillettes de camerises, de raisins de table et de haricots.

C’est 46 cueilleurs qui sont inscrits cette année au groupe de bénévoles. Il est encore temps de s’inscrire en visitant la page Facebook de l’Escouade ou par téléphone.

Lors d’une cueillette avec l’Escouade AlimenTerre, les cueilleurs repartent avec le tiers de leur cueillette. Le deuxième tiers est remis au producteur et le dernier tiers ira à l’organisme de récupération alimentaire, le Carrefour d'Initiatives Populaires, pour être redistribué dans la MRC à travers les frigos partagés, le comptoir de récupération ou les dépannages alimentaires. Le covoiturage est facilité et permet à tous d’y participer.

Si vous connaissez des producteurs ou si vous en êtes un, n’hésitez pas à communiquer avec l’organisme pour en savoir plus. Durant tout l’été et jusqu’à la fin octobre, le Carrefour peut répondre en 24 à 48 heures aux besoins de cueillettes sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup.

Le CIP rappelle qu'il s'agit de l’une des meilleures façons de contrer le gaspillage alimentaire, de manger local et de participer à la solidarité alimentaire.