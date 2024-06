La Fromagerie Le Détour finaliste aux prix Sélection Caseus

L'un des fromages phares de la Fromagerie Le Détour de Témiscouata-sur-le-Lac, le Grey Owl figure parmi les 63 finalistes aux prix Sélection Caseus. Ces prix sont décernés à la crème des fromages du Québec.

Le fromage au lait de chèvre a été sélectionné dans la catégorie «Fromage à croute fleurie». Il s’agit d’une autre distinction pour les propriétaires Ginette Bégin et Mario Quirion, qui sont devenus au fil des années récipiendaires de nombreux prix pour les fromages qu’ils fabriquent dans de nombreux concours au Québec, au Canada et aux États-Unis.

Rappelons que le Grey Owl a été primé à de nombreuses reprises au fil des ans. Outre quatre prix Caseus, le fromage vedette a reçu le premier prix dans sa catégorie au concours de l’American Cheese Society qui était présenté à Montréal en 2011. Il a aussi remporté la Sélection Caseus en 2015, 2016 et 2017 en plus du bronze en 2023. Il a aussi été finaliste de 2011 à 2014.

Rappelons que les prix Sélection Caseus, le concours des fromages du Québec, reconnait et valorise l'excellence des fromages du Québec. Depuis plus de 20 ans, il vise à mettre en valeur le savoir-faire des fromagers québécois et l'excellence de leurs fromages.