Ouverture du réseau d’accueil touristique du Bas-Saint-Laurent

Le réseau d’accueil touristique du Bas-Saint-Laurent est prêt à accueillir les touristes dans la région. Répartis dans 9 lieux d’accueil, 40 conseillers en séjour renseigneront les visiteurs de passage durant toute la période estivale. Le guide touristique officiel, la carte touristique et la carte vélo sont accessibles à ces endroits de même que les brochures des six MRC.

«Bien que les outils de planification électroniques gagnent en popularité, l’accueil humain demeure essentiel pour une expérience visiteur qui se démarque. Les informations et les suggestions qui sont transmises aux visiteurs contribuent assurément à prolonger les séjours et à les inciter à revenir chez nous. Que ce soit pour connaître les disponibilités des hébergements, les heures d’ouverture de certains attraits et services, les activités ou les événements de l’heure, ce service est primordial», estime Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Selon les données recueillies dans les bureaux d’information touristique en 2023, 32 % des visiteurs proviennent du grand Montréal, 18 % de la grande région de Québec, 10 % des régions à proximité (Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Charlevoix et Côte-Nord), 13 % proviennent du Centre et de l’ouest du Québec. Hors Québec : 9 % proviennent de l’Ontario, 4 % des provinces maritimes, 2,5 % des États-Unis et 8 % de l’Europe.

RÉSEAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE

Les bureaux d’information touristique (BIT) sont situés à Rivière-du-Loup, Rimouski, La Pocatière, Témiscouata-sur-le-Lac, Trois-Pistoles, Saint-Pascal, Kamouraska, Saint-Fabien et Pohénégamook. Ceux-ci sont opérés soit par une MRC, une municipalité ou une corporation de promotion touristique. Tourisme Bas-Saint-Laurent assure la coordination et l’accompagnement des gestionnaires de ces lieux d’accueil en plus d’octroyer chaque année des aides financières totalisant près de 100 000 $ dans le cadre de son Fonds de soutien à l’information touristique.

Des formations sont également offertes aux gestionnaires des bureaux d’accueil et aux conseillers séjour afin de passer en revue l’ensemble des incontournables et des nouveautés touristiques régionales ainsi que présenter les techniques d’accueil et la promesse de qualité FIERS qui guide le travail de préposé. Une évaluation de type client-mystère est effectuée en cours d’été dans tous les lieux dans le but d’apporter certains correctifs au besoin.

Les coordonnées complètes et heures d’ouverture des BIT sont disponibles sur le site Web : https://www.bassaintlaurent.ca/fr/nous-joindre/.

Le guide touristique officiel est produit et distribué par Tourisme Bas-Saint-Laurent partout au Québec, auprès de ses membres et dans les lieux d’information touristique de la région (100 000 exemplaires). La carte touristique et la carte vélo sont aussi disponibles. Toutes ces publications peuvent être téléchargées à l’adresse sur le site internet.

La nouvelle mouture du site web présente tous les incontournables de la région, un redécoupage des saisons en temps forts ainsi que des articles d’inspiration. Fortement consulté, on dénombre plus de 290 000 visiteurs au cours de la dernière année, soit une augmentation de 64 % par rapport à l’année précédente.

Une ligne d’information (1 800 563-5268) sur le Bas-Saint-Laurent est accessible en tout temps. Celle-ci est opérée par le service d’accueil et d’information du ministère du Tourisme.

Les visiteurs de toutes provenances sont invités à venir Prendre le temps de vivre... les temps forts du Bas-Saint-Laurent.