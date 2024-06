Trois-Pistoles en mode estivale

La fébrilité du printemps laisse maintenant place à la confirmation d’un été des plus actifs à Trois-Pistoles! En effet la Ville propose une multitude d’animations, d’activités et d’accès améliorés à ses infrastructures afin que la population, mais également la visite venue d’ailleurs, en profite au maximum cet été. Pour le volet culturel, consultez la section du même nom dans votre journal Info Dimanche du 19 juin.

La Fête nationale sera présentée à Trois-Pistoles le dimanche 23 juin, sur le site du 13, rue Jean-Rioux, aux abords du fleuve, entre 15 h et 23 h. Au menu : animations familiales variées et gratuites, suivies vers 20 h d’un feu de joie et d’un spectacle mettant en scène les Casseurs-Flotteurs, un quatuor de musiciens pistolois qui revisite des succès francophones des années 70, 80, 90 et 2000.

DES ANIMATIONS SPORTIVES

Avec l’été, on réinvesti les plateaux sportifs pistolois et c’est pourquoi la Ville remet ça avec les lundis actifs avec le coordonnateur en loisirs, Blaise Vaney, dès le 24 juin pour une série de huit séances. Présentée entre 18 h 30 et 20 h 30 les lundis, chaque séance vous permettra de vous initier et de jouer dans le plaisir à différentes activités dont le pickleball, le soccer, le spikeball, l’ultimate frisbee, le basketball, la pelote basque et la balle-molle. Pour plus d’informations ou vous assurer de la tenue de l’animation, communiquez avec Blaise au 418 851-1995 poste 4275.

AIRES DE JEUX

Vous l’aurez surement constaté, l’aire de jeux Adrien-Côté a subi une cure de rajeunissement avec l’aménagement d’un terrain de basketball indépendant de la surface de dek-hockey. Permettant un usage des deux plateaux en simultané, gageons que plusieurs amateurs sauront en profiter! Mentionnons que le système d’éclairage en place est en fonction entre 18 h et 22 h tous les jours. Sur place, vous pourrez également emprunter quelques bâtons de hockey ainsi que des balles pour jouer.

Profitant maintenant de 4 terrains lignés pour le pickleball avec les filets, les terrains demeurent accessibles également pour les mateurs et matrices de tennis. Le système d’éclairage, que l’on actionne avec la clé mise en place, peut être mis en fonction entre 18 h et 22 h. Sur place, vous pourrez emprunter des raquettes et des balles.

En vue d’offrir la possibilité de jouer au stade en dehors des ligues régulières, la Ville ouvrira les portes du Stade de baseball pour une plage de jeu libre de 13 h à 15 h tous les jours, sauf les jours de matchs. Un horaire mensuel est disponible à l’extérieur du stade pour consultation, celui-ci demeure toutefois sujet à changement sans préavis. Ainsi, lorsque la porte est débarrée, libre à vous d’aller y jouer en famille ou entre amis.

ACCÈS AUX TOILETTES

Afin de faciliter vos déplacements et votre participation à différentes activités, la Ville met en place un circuit de toilettes chimiques dans les endroits suivants : au Parc Janine-G.-Martin, au PABA, sur le quai et aux terrains de soccer. Mis à part ces équipements, les toilettes du Stade de baseball Paul-Émile-Dubé sont accessibles de l’extérieur du stade de 7 h à 17 h, 7 jours sur 7.