Deux écoles primaires de la MRC de Rivière-du-Loup récompensées par la CNESST

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a remis de nombreux prix lors de la troisième présentation du concours organisé dans le cadre de son programme «Kinga, prévention jeunesse». Parmi les écoles gagnantes du concours national, le volet primaire a couronné cinq écoles, dont deux proviennent de la région.

Les deux institutions lauréates se trouvent sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. Il s'agit de l'École Notre-Dame-du-Sourire de Saint-Épiphane qui fait partie du regroupement des écoles Moisson-d'Arts de L'Isle-Verte, La Chanterelle de Saint-Paul-de-la-Croix, et Riou de Saint-François-Xavier-de-Viger. L'École Roy et Joly de Rivière-du-Loup est aussi lauréate.

Une somme de 10 000 $ a été remise à ces deux établissements qui se sont distingués à l’échelle nationale. Au total, cinq écoles préscolaires et primaires et cinq écoles secondaires ont reçu chacune un prix de 10 000 $. La CNESST a également remis 36 prix d’une valeur de 2 500 $ dans des établissements d’enseignement primaire et secondaire de chaque région du Québec.

Ce soutien financier pourra permettre l’organisation d’activités pédagogiques à des fins de prévention et de promotion des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Au total, la CNESST a soutenu la réalisation de 3 048 projets pour l’année scolaire 2023-2024, soit 2 738 provenant d’écoles préscolaires ou primaires et 310 provenant d’écoles secondaires. Il s’agit d’une hausse de plus de 1 000 activités par rapport à l’année précédente. D’ailleurs, plus de 66 543 jeunes, répartis au sein de 696 écoles, ont participé aux activités.