Une traverse tout sourire à Rivière-du-Loup 

La Ville de Rivière-du-Loup a rendu hommage à un citoyen qui a perdu la vie dans des circonstances tragiques en avril 2023. La mémoire de François-Claude Caron, reconnu pour sa bonne humeur et son sourire contagieux, rayonne aujourd’hui à l’angle des rues Lafontaine et Saint-Elzéar.

En faisant sa marche quotidienne, M. Caron s’est fait happer mortellement à cette intersection du quartier Saint-François, tout juste devant l’édifice Rosaire-Gendron. Il avait alors 40 ans.

À la demande de la famille, la Ville de Rivière-du-Loup a accepté d’honorer la mémoire de ce citoyen parti trop vite. Le passage de piétons qu’il empruntait tous les jours depuis 15 ans a été décoré le 19 juin d’une joyeuse ribambelle de bonhommes sourire.

C’est sa sœur Mireille qui a eu l’idée de la traverse, souligne la Ville de Rivière-du-Loup dans une publication sur les réseaux sociaux. Le travail a été fait par Joane Michaud d’Art Académie.

Les membres de la famille de François-Claude Caron ont découvert la traverse ce matin. L’émotion était au rendez-vous. «Ça le représente tellement bien!», a souligné sa sœur. «À la Société VIA, son employeur lui remettait chaque jour une feuille de route avec des bonhommes sourire pour l’encourager et le féliciter pour son bon travail. Nous faisions la même chose à l’hôpital, après l’accident, avec des autocollants.»

Selon ses proches, François-Claude Caron était toujours de bonne humeur. Vivant avec une déficience intellectuelle depuis sa naissance, il souriait en permanence. Il était également toujours le premier à vouloir aider les autres, malgré les défis que la vie mettait sur son chemin.

En plus de perpétuer le souvenir de ce citoyen apprécié, l'œuvre vient ajouter de la couleur dans ce secteur du centre-ville, tout en sensibilisant les automobilistes et les piétons à l’importance de la prudence et de la sécurité aux intersections.