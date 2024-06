Québec octroie plus de 6,3 M$ pour des infrastructures d’eau à Rivière-du-Loup 

Les chantiers visant la réfection des infrastructures souterraines d’eau seront nombreux à Rivière-du-Loup dans les prochaines semaines. Des travaux majeurs pour lesquels la Ville de Rivière-du-Loup a obtenu des aides financières tout aussi importantes totalisant 6 314 284 $.

L’annonce a été réalisée par la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne, au nom de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, à l’angle des rues du Rocher et Lafontaine, ce lundi 17 juin. C’est d’ailleurs à cet endroit qu’a débuté l’un des principaux chantiers de la saison estivale à Rivière-du-Loup.

Les sommes octroyées permettront d’aider la Ville dans la réalisation de ces travaux, lesquels devraient se terminer en aout, mais également dans ceux à venir sous les rues Saint-André, Laval et Bélanger, qui devraient s’échelonner entre aout et novembre.

Au total, plus de 1 300 mètres de tronçons de conduites pluviales, d'eau potable et d'eaux usées seront renouvelés dans les prochains mois, grâce aux investissements conjoints de la Ville et du gouvernement.

Pour les projets des rues du Rocher et Saint-André, évalués ensemble à près de 6 M$, un peu plus de 3,7 M$ sont obtenus à travers le Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) 2023 du ministre des Affaires municipales.

Notons que ce programme a également financé une partie des travaux de prolongement des services d’aqueduc et d’égout dans le secteur Place Carrier qui sont en cours de réalisation. Cette aide financière, d’une hauteur de 2 607 600 $, avait toutefois déjà été confirmée à la Ville de Rivière-du-Loup et communiquée aux citoyens lors de l’octroi du contrat.

«C’est un financement important pour Rivière-du-Loup, a soutenu la députée Amélie Dionne. Je salue la collaboration de la Ville pour la concrétisation d'initiatives qui visent à créer des milieux de vie sains et durables pour les présentes générations, ainsi que celles à venir.»

«Il est essentiel d’entretenir les [conduites d’eau]. Ce sont des infrastructures qui coutent très chères, qui ne sont pas visibles à l’œil nu, mais qui sont ô combien importantes», a-t-elle ajouté.

Présent, le maire Mario Bastille n’a pas caché que l’été 2024 permettra la concrétisation de projets d’envergure, lesquels ont été travaillés depuis un bon moment par les spécialistes du Service technique et de l'environnement.

Il se réjouit d’ailleurs de constater que la Ville de Rivière-du-Loup fait preuve de proactivité dans l’entretien et la réfection de ses installations souterraines. «Ce sont des projets primordiaux qui ont un cout élevé. C’est pour cela qu’on a besoin de l’aide du programme PRIMEAU. Seule, la Ville ne pourrait pas réaliser tous ces projets-là», a-t-il déclaré.

Dans les dernières années, Rivière-du-Loup a beaucoup investi dans ses infrastructures souterraines. Les élus estiment toutefois qu’il est important de gérer ces actifs de façon saine et responsable, et ainsi à fournir des services de qualité aux Louperivoises et Louperivois.

«On va continuer à surveiller nos infrastructures. C’est important de le faire et de ne pas prendre de retard. On a la chance de ne pas avoir eu de bris majeurs dans les dernières années et c’est justement parce qu’on a une équipe compétente qui surveille, qui porte attention et qui informe les élus quand c’est important de prévoir des investissements dans différents secteurs», a souligné Mario Bastille.