La ministre régionale et les députés du Bas-Saint-Laurent rendent hommage à la démarche COSMOSS

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent et députée de Rimouski, Maïté Blanchette Vézina a rendu hommage à la démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent qui célèbrera ses 20 ans le 17 juin prochain. L’équipe de COSMOSS a été accueilli à l’Assemblée nationale par la députation de la CAQ.

La démarche COSMOSS est née en 2004, à la suite d’un portrait exhaustif des jeunes de la région qui révélait un contexte de défavorisation socioéconomique important au Bas-Saint-Laurent. Cette situation alarmante entraînait des répercussions directes sur le développement des enfants et leur avenir : leur santé, leur scolarité et leur capacité d’adaptation. Le Bas-Saint-Laurent dépasse aujourd’hui la moyenne nationale dans certains indicateurs, comme le développement des tout-petits et la réussite éducative.

«La démarche COSMOSS, c’est l’histoire d’une région qui a décidé de se prendre en main pour améliorer le développement et la réussite éducative des enfants et des jeunes de son territoire. On a toutes les raisons d’être fier de ce qui a été accompli par l’ensemble des partenaires de la démarche au cours de ces 20 dernières années. Aujourd’hui, le succès de COSMOSS n’a plus à être démontré. Bravo à tous ceux qui ont contribué à ce succès!», a souligné Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski.

«Je me réjouis de la présence de COSMOSS dans ma circonscription depuis 20 ans! Au cours des deux dernières décennies, ce sont 250 organisations du Bas-Laurent qui se sont engagées en faveur du bien-être des enfants et des jeunes en adhérant à la mission de COSMOSS. Ce 20e anniversaire marque une occasion spéciale de reconnaître l'impact positif des actions menées par COSMOSS auprès de nos enfants. Félicitations et merci aux équipes des trois MRC de notre circonscription», a exprimé Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata.

«Il est essentiel de souligner l’apport de COSMOSS Bas-Saint-Laurent, car cette organisation jour un rôle crucial dans la coordination et le soutien des initiatives visant à améliorer le développement du potentiel des enfants et des jeunes, de la naissance à l’âge adulte. En favorisant la collaboration entre différents acteurs du milieu, COSMOSS permet de mieux répondre aux besoins de sa clientèle et offrir des services plus adaptés. Grâce à son engagement et à son expertise, COSMOSS contribue activement au développement social et économique du Bas-Saint-Laurent, en favorisant l’inclusion, la solidarité, la réussite éducative et le bien-être chez nos jeunes. Bravo pour votre implication depuis les 20 dernières années!», a mentionné Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.