Des investissements dans la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata

La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, et la députée Amélie Dionne ont annoncé, le 27 mai, une aide financière totalisant 174 400 $ pour la réalisation de deux projets visant à développer d’importants tronçons du Sentier national au Québec (SNQ) et à mettre à niveau plusieurs kilomètres de sentiers existants dans la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata.

Dans le but de favoriser l’accès au plein air, particulièrement aux sentiers de randonnée pédestre, et dans le but d’offrir davantage de possibilités aux Québécoises et aux Québécois de bouger, le premier ministre François Legault s’était lui-même engagé à poursuivre le développement du Sentier national au Québec, le plus long sentier en milieu naturel de notre territoire.

À l’échelle nationale, des investissements totalisant plus de 2,4M$ permettront de développer plus de 110 kilomètres de nouveaux sentiers, qui viendront s’ajouter aux 1650 kilomètres de sentiers actuels, de même que plus de 715 km de sentiers existants qui seront remis à niveau. Les projets retenus lors de ce premier appel à projets permettront notamment : l’ajout de signalisation; la construction de plateformes de camping rustique, d’abris légers et de toilettes sèches; la réfection de quatre refuges; la construction de cinq abris de groupe; l’ajout d’un belvédère d’observation; la mise en place de centaines d’aménagements légers le long des sentiers (bancs, marches, passerelles, ponceaux, etc.); la construction de deux ponts; et la construction de sept stationnements.

Rappelons que Rando Québec est l’organisme responsable du Sentier national au Québec. De concert avec les partenaires locaux, l’organisme agit à titre de coordonnateur de la pérennisation des sentiers et du développement des nouveaux tracés permettant le parachèvement du SNQ.

Les projets retenus dans la circonscription de de Rivière-du-Loup – Témiscouata sont, dans la MRC de Témiscouata, l’aménagement de deux nouvelles structures pour dormir, rénover et relocaliser le SNQ à certains endroits (un montant d’aide financière de 48 000$), et dans la MRC des Basques, la mise à niveau du SNQ dans les Basques (126 400$).

«Je suis très fière des investissements annoncés aujourd’hui. Grâce à ceux-ci, on vient non seulement de concrétiser notre engagement électoral mais on dépasse également la cible initiale avec la réfection et l’ajout de plus de 880 kilomètres de sentiers dans plusieurs régions du Québec! Ces importants travaux permettront à davantage d’adeptes de la randonnée, mais aussi aux familles et à ceux qui souhaitent s’initier au plein air, de bénéficier d’infrastructures et d’aménagements de qualité. Je remercie très sincèrement les gens de Rando Québec et tous les partenaires pour leur haut niveau d’engagement dans ce projet», a exprimé Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

«Au nom de Rando Québec et de l'ensemble des acteurs du milieu de la randonnée pédestre au Québec, mais plus particulièrement du Sentier national, je tiens à souligner cet investissement majeur qui aura un effet significatif sur la pérennisation et le développement de cet itinéraire d'exception. Investir en randonnée pédestre, c'est prendre soin de la santé globale des personnes, c'est faire un pas de plus vers la préservation de notre milieu naturel et se doter d'un levier de développement économique qui fera rayonner le Québec pour les années à venir. Nous remercions bien entendu la ministre Charest pour sa vision et son soutien, ainsi que toute son équipe, qui s'est engagée à nos côtés pour rendre ce projet possible. En espérant que ce ne soit qu'un début!», a souligné Grégory Flayol, directeur général adjoint de Rando Québec.

«Cette aide financière est une excellente nouvelle pour la MRC de Témiscouata et la MRC des Basques, qui permettra la réfection et l’ajout d’infrastructures pour le développement local du Sentier national. Ces investissements auront sans aucun doute des retombées positives pour les nombreux randonneurs qui l’empruntent annuellement, tout en stimulant le secteur du tourisme et notre économie régionale», a conclu Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata.