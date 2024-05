Une médaille d’or pour Les Filles du Soleil de l'Hydromellerie St-Paul-de-la-Croix 

L'Hydromellerie St-Paul-de-la-Croix a de nouveau été primée lors de la Coupe des Nations Québec, un concours de dégustation de vins et d'autres produits contenant de l'alcool organisé les 18 et 19 mai. L’entreprise s’est couverte d’or avec Les Filles du Soleil, un vin de miel demi-sec floral et naturel.

Ce produit était le seul de l’Hydromellerie St-Paul-de-la-Croix à être présenté à la Coupe des Nations Québec en 2024. Il s’agit, selon l’entreprise, d’une boisson de miel à 12 % d’alcool qui se sert fraîche, en apéritif, ou comme accompagnement original pour des entrées, des repas de viande blanche, des poissons et des fruits de mer.

À la Coupe des Nations, les produits ne sont pas comparés l’un à l’autre. Ils sont plutôt jugés «selon leur valeur individuelle» par un jury constitué de juges québécois «qui ont une grande expérience en dégustation et qui sont complémentaires entre elles».

Les produits sont classés par le jury en fonction de quatre critères exclusifs : l’analyse visuelle, olfactive et gustative, ainsi que le jugement d’ensemble. Pour être récompensé d’une médaille d’or, le produit doit obtenir entre 89 à 92 points inclusivement.

L’expertise de l’Hydromellerie St-Paul-de-la-Croix a plusieurs fois été récompensée lors de la Coupe des Nations. En 2023, par exemple, l’entreprise avait vu l'hydromel Port aux Basques 2017, un digestif qui s'apparente à un porto, remporter lui aussi une médaille d’or. De son côté, l’hydromel la Route des Sauvages avait obtenu l'argent lors de cette même compétition qui se tient depuis 2000.

DÉGUSTATION ET RENCONTRES

Après été présente au Grand Marché de Québec lors d’un événement mettant en valeur les vins et spiritueux de miel, l’Hydromellerie St-Paul-de-la-Croix sera présente pour faire déguster ses hydromels et vins de miel aux fruits ce jeudi 30 mai à la Fromagerie des Basques à Trois-Pistoles et au Marché IGA de Rivière-du-Loup. De plus, une activité «portes ouvertes» aura lieu à l’Hydromellerie St-Paul-de-la-Croix les 1er et 2 mai. Des sachets de semences de fleurs mellifères seront distribués gratuitement aux clients.

En 2000, Gilles Gaudreau a repris les rênes de la miellerie fondée dans les années 70. Rapidement, il a diversifié l'offre en présentant des hydromels et des vins de petits fruits.