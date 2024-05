La troupe de théâtre les «Têtes-Art» remet 4 815 $ au CAPAB

La troupe de théâtre les «Têtes-Art», dirigée par la metteure en scène Christine Pelletier, remet une contribution financière de 4 815 $ au Centre d’aide aux proches aidants des Basques (CAPAB).

Ce don est rendu possible grâce aux deux représentations de la pièce «Hein! on est morts!?» qui se tenaient les 26 et 28 avril à Trois- Pistoles. La troupe de théâtre les «Têtes-Art» est une initiative de l'éducation des adultes du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

Micheline Côté, présidente du CAPAB, et Guillaume Côté-Philibert, directeur général, remercient la troupe de théâtre pour avoir renouvelé cette collaboration après quatre ans d’absence en raison de la pandémie.

Le don accordé permettra d’alléger le quotidien des personnes proches aidantes de la MRC des Basques en offrant plus d’heures de répit à domicile par l’entremise de cinq employées qualifiées.