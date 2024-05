Premières pulvérisations aériennes au Bas-Saint-Laurent

Dans le cadre de son programme de protection des forêts, la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) a débuté ses pulvérisations aériennes d’insecticide biologique par avion et par hélicoptère le 25 mai, dans le secteur de Rivière-du-Loup, sur des forêts publiques et privées infestées par la tordeuse des bourgeons de l’épinete (TBE).

Les pulvérisations devraient également commencer dans les prochains jours, dans tous les autres secteurs prévus en 2024. Si les conditions climatiques demeurent favorables, les opérations sur l’ensemble des régions visées par le programme se termineront d’ici la fin du mois de juin ou au tout début du mois de juillet.

Ces traitements s’inscrivent dans le cadre du programme 2024 qui vise à maintenir les forêts infestées en santé pendant l’épidémie de TBE. Pour ce faire, seul l’insecticide biologique Bacillus thuringiensis variété kurstaki (Btk) est utilisé. De nombreuses études scientifiques ont démontré que le Btk est sécuritaire, autant pour la santé humaine qu’animale, ainsi que pour la végétation et l’environnement. De plus, il est homologué par Santé Canada.

Rappelons que ce programme couvrira un peu plus 685 000 hectares de forêt infestée par la TBE, dont 104 056 ha dans le Bas-Saint-Laurent.

Les personnes qui aimeraient en savoir davantage sur les projets de la SOPFIM peuvent consulter le site Internet www.sopfim.qc.ca, écrire par courriel à l’adresse [email protected] ou contacter par téléphone le 1 877 224-3381.