Les Fonds régionaux de solidarité FTQ investissent 20,6 M$ au Bas-Saint-Laurent

Au cours de leur exercice 2023-2024, les Fonds régionaux de solidarité FTQ - Gaspésie -Îles-de-la-Madeleine - Bas-Saint-Laurent (FRS) ont investi 20,6 M$ soutenant ainsi 14 entreprises de la région, dont et CB4S.

CB4S, entreprise fondée en 2003, œuvre à titre d'entrepreneur général et possède plus de 20 ans d'expertise dans le domaine de la construction. Entreprise passionnée, CB4S détient des compétences reconnues dans plusieurs projets d'envergure et secteurs d'activité tant au niveau industriel, commercial, institutionnel que du génie civil. Ayant un siège social basé à Saint-Arsène, près de Rivière-du-Loup, CB4S se distingue en offrant également une division à Rimouski et une autre à Gaspé.

«L'appui des FRS nous permettra de développer de nouveaux projets et de continuer la croissance de CB4S. Nous sommes fiers d'avoir le soutien d'un investisseur régional aussi important. C'est pour nous un réel gage de confiance», explique David Dubé, président de l’entreprise.

221 M$ POUR LE RÉSEAU



Le réseau complet des 17 FRS a notamment investi, au cours de son dernier exercice, plus de 98 M$ pour appuyer la relève au sein de PME, soit près de la moitié des sommes investies au cours de la période. Le financement et l'accompagnement offerts par les FRS ont ainsi contribué au maintien de sièges sociaux de 57 petites et moyennes entreprises partout au Québec.

«Pour une économie locale solide, il faut que les PME d'ici demeurent dirigées par des québécois ancrés dans leur région. C'est pourquoi nous priorisons le repreneuriat dans les activités des FRS, comme en témoigne les sommes investies», a déclaré Luc Pinard, président-directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ.

Cet appui au repreneuriat s'inscrit dans une année record pour le réseau des FRS qui a investi un total de 221,3 M$ auprès de 128 entreprises. Il s'agit d'un septième exercice consécutif pendant lequel le réseau a établi un nouveau record.

Faisant partie du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec grâce à l'épargne de plus de 769 000 Québécois. Depuis leur création en 1996, les Fonds régionaux ont investi 1,8 milliard de dollars dans plus de 1 800 entreprises.